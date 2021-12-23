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Происшествия

В Заречном пожарные потушили гараж с газовыми баллонами

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В среду, 22 декабря, в Заречном пожарные предотвратили серьезное ЧП, которое могло произойти, если бы не их оперативные действия.

В 15:26 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании в гаражном кооперативе, расположенном в 58-м квартале.

На ликвидацию огня выехали 11 человек личного состава на трех спецавтомобилях. Прибыв на место, они оценили обстановку: гараж площадью 24 квадратных метра горел открытым огнем, а из-под крыш соседних боксов валил дым.

Рядом с гаражом метался его владелец. По словам мужчины, внутри хранились газовые баллоны, количество которых он не уточнил.

«Огонь угрожал распространиться дальше, и пожарные отключили электричество, а затем в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Кристина Найденова.

Она добавила, что огонь повредил кровлю гаража, а стены и все вещи внутри помещения были сильно закопчены. Ориентировочный ущерб и возможную причину пожара предстоит оценить специалистам.

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Источник — фото ЦППиОС Заречного
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