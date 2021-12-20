В УГИБДД прокомментировали аварию на улице Аустрина в Пензе

В понедельник, 20 декабря, на улице Аустрина в Пензе столкнулись две легковушки. Кадрами с места происшествия поделился участник группы автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».
На фото - две машины, перегородившие полосу движения. У обеих разбита передняя часть. После удара одну легковушку развернуло.
Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД сообщили, что ДТП случилось у дома № 141 на улице Аустрина приблизительно в 14:40.
Участниками стали 37-летняя женщина, управлявшая ВАЗ-2110, а также 38-летний водитель автомобиля Skoda.
В аварии получила травмы водитель «десятки», медики доставили женщину в больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
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В Пензе авария? Да вы чтооо!?