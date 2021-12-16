В Пензенской области за сутки в ДТП погибло 4 человека

16.12.2021 | 19:54

Четыре человека погибли за одни сутки на дорогах Пензенской области.

Смертельное ДТП с тремя жертвами произошло в Спасском районе: на федеральной трассе М5 «Урал» большегруз столкнулся с легковой машиной отечественного производства.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомашины «Лада-Калина» скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Еще один смертельный случай зарегистрирован в Золотаревке, где под колесами машины погиб человек.

«Водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1990 года рождения, допустил наезд на двух пешеходов. В результате данного происшествия женщина 1952 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Женщина 1958 года рождения была госпитализирована с травмами различной степени тяжести», - рассказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам, что из-за погодных условий на дорогах сохраняется сложная обстановка и необходимо быть особенно внимательными за рулем.