Происшествия

В Пензенской области за сутки в ДТП погибло 4 человека

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Четыре человека погибли за одни сутки на дорогах Пензенской области.

Смертельное ДТП с тремя жертвами произошло в Спасском районе: на федеральной трассе М5 «Урал» большегруз столкнулся с легковой машиной отечественного производства.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира автомашины «Лада-Калина» скончались на месте происшествия. По данному факту проводится проверка», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Еще один смертельный случай зарегистрирован в Золотаревке, где под колесами машины погиб человек.

«Водитель автомобиля Hyundai, мужчина 1990 года рождения, допустил наезд на двух пешеходов. В результате данного происшествия женщина 1952 года рождения от полученных телесных повреждений скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи. Женщина 1958 года рождения была госпитализирована с травмами различной степени тяжести», - рассказал начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

В Госавтоинспекции напомнили автомобилистам, что из-за погодных условий на дорогах сохраняется сложная обстановка и необходимо быть особенно внимательными за рулем.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Доколе?

Гость||

20.02, тебе накой?

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