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Происшествия

В УГИБДД прокомментировали серьезную аварию на ул. Луговой

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В четверг, 9 декабря, в микрорайоне Маньчжурия в Пензе в ДТП пострадали два человека. Кадры с места происшествия опубликовали в группе автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

В объектив камеры попали автомобили «Нива» и ВАЗ. Судя по всему, столкновение произошло на перекрестке. От удара обе машины вынесло за пределы проезжей части, «Нива» оказалась под стенами дома.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, ДТП случилось около 9:00 на пересечении улиц Демьяна Бедного и Луговой. Столкнулись ВАЗ-21099 с 18-летним юношей за рулем и «Нива» с 58-летним водителем.

«В результате травмы получили водитель «девяносто девятой» и пассажирка «Нивы», женщина 1961 года рождения. Их доставили в медучреждение», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.

По факту случившегося проводится проверка.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Ура,тазобрак минус.

Гость||

Почему серьезную. По мне эта авария веселая и просто замечательная.

Имя: Гость
Комментарий:

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