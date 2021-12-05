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Происшествия

В столкновении легковушек на ул. Лермонтова пострадали два человека

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В воскресенье, 5 декабря, на пересечении улиц Лермонтова и Красной в Пензе столкнулись два легковых автомобиля.

Последствия ДТП попали в объектив камеры. Снимок появился в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».

На фото - две отечественные легковушки. Обе машины получили значительные механические повреждения. Одну из них от удара вынесло на тротуар.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла около 8:20. Участниками стали 37-летний водитель ВАЗ-2115 и 33-летний мужчина, управлявший «Ладой-Вестой». Травмы в ДТП получили оба автомобилиста.

«Водитель ВАЗ-2115 осмотрен на месте и отпущен, водитель «Весты» доставлен в медучреждение», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ».

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Летуны опасно в городе жить из за таких унтерменхов стало

Гость||

Это обычный утренний моцион у глупомордых.

Гость||

Когда уже уберут тазы с дорог?

Имя: Гость
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