В столкновении легковушек на ул. Лермонтова пострадали два человека

В воскресенье, 5 декабря, на пересечении улиц Лермонтова и Красной в Пензе столкнулись два легковых автомобиля.
Последствия ДТП попали в объектив камеры. Снимок появился в группе пензенских автомобилистов соцсети «ВКонтакте».
На фото - две отечественные легковушки. Обе машины получили значительные механические повреждения. Одну из них от удара вынесло на тротуар.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.
По предварительным данным, авария произошла около 8:20. Участниками стали 37-летний водитель ВАЗ-2115 и 33-летний мужчина, управлявший «Ладой-Вестой». Травмы в ДТП получили оба автомобилиста.
«Водитель ВАЗ-2115 осмотрен на месте и отпущен, водитель «Весты» доставлен в медучреждение», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ».
Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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