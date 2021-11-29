На ул. Локомотивной водители двух Renault пострадали в ДТП

29.11.2021 | 12:14

В понедельник, 29 ноября, на Локомотивной улице в Пензе столкнулись две легковушки. Снимки с места происшествия появились в группе автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

В объектив камеры подписчика попал пешеходный переход у заезда на станцию Пенза-III. У зебры стоят две иномарки, передняя часть той и другой искорежена.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла в 8:27 рядом с домом № 27 на Локомотивной улице. Участниками стали 47-летний мужчина, управлявший Renault Logan, и 48-летний за рулем Renault Sandero.

В ДТП травмы получили оба водителя. Медики доставили их в больницу.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.