На окраине Пензы столкнулись фура и две легковушки, погиб человек

Вечером во вторник, 28 сентября, в группе пензенских водителей появилось сообщение об автокатастрофе.
«ДТП. Поворот на Монтажный, в такси труп. Время 18:55», - написал автор поста.
На выложенном в Сеть видео заметно разбитую легковую машину, вокруг которой стоят люди, рядом - несколько большегрузов, а также спецавтомобили ДПС и скорой помощи.
Подробности аварии порталу «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным в 18:50 на 648-м километре федеральной автодороги «Урал» произошло столкновение трех автомобилей - большегруза DAF c 57-летним шофером, «Лады-Гранты» под управлением 49-летнего мужчины и Volkswagen Passat, которым управлял 23-летний молодой человек.
47-летняя пассажирка «Гранты» скончалась на месте, водители обоих легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Причины и обстоятельства трагедии на трассе выясняют специалисты.
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penzainform.ru писал(a):Так там три авто участвовали в ДТП! Почему о двух водителях сказали, о третьем молчок?