Происшествия

На окраине Пензы столкнулись фура и две легковушки, погиб человек

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Вечером во вторник, 28 сентября, в группе пензенских водителей появилось сообщение об автокатастрофе.

«ДТП. Поворот на Монтажный, в такси труп. Время 18:55», - написал автор поста.

На выложенном в Сеть видео заметно разбитую легковую машину, вокруг которой стоят люди, рядом - несколько большегрузов, а также спецавтомобили ДПС и скорой помощи.

Подробности аварии порталу «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным в 18:50 на 648-м километре федеральной автодороги «Урал» произошло столкновение трех автомобилей - большегруза DAF c 57-летним шофером, «Лады-Гранты» под управлением 49-летнего мужчины и Volkswagen Passat, которым управлял 23-летний молодой человек.

47-летняя пассажирка «Гранты» скончалась на месте, водители обоих легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии на трассе выясняют специалисты.

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Источник — видео https://vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

водители обоих легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение,
Так там три авто участвовали в ДТП! Почему о двух водителях сказали, о третьем молчок?

Гость||

А, вот чего там пробище была

Гость||

Фуры и камазы давят и мнут людей на легковых, это какая то война

Имя: Гость
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