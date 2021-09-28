На окраине Пензы столкнулись фура и две легковушки, погиб человек

28.09.2021 | 21:05

Вечером во вторник, 28 сентября, в группе пензенских водителей появилось сообщение об автокатастрофе.

«ДТП. Поворот на Монтажный, в такси труп. Время 18:55», - написал автор поста.

На выложенном в Сеть видео заметно разбитую легковую машину, вокруг которой стоят люди, рядом - несколько большегрузов, а также спецавтомобили ДПС и скорой помощи.

Подробности аварии порталу «ПензаИнформ» рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным в 18:50 на 648-м километре федеральной автодороги «Урал» произошло столкновение трех автомобилей - большегруза DAF c 57-летним шофером, «Лады-Гранты» под управлением 49-летнего мужчины и Volkswagen Passat, которым управлял 23-летний молодой человек.

47-летняя пассажирка «Гранты» скончалась на месте, водители обоих легковых автомобилей доставлены в медицинское учреждение, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Причины и обстоятельства трагедии на трассе выясняют специалисты.