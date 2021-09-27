В ДТП с фурой в Городищенском районе пострадали женщина и ребенок

27.09.2021 | 15:32

В понедельник, 27 сентября, на трассе М5 в Городищенском районе в столкновении фуры и легковушки пострадали два человека.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

ДТП случилось на 681-м километре автодороги. Столкнулись Kia Sportage с 49-летним мужчиной за рулем и DAF с 53-летним водителем.

Травмы в аварии получили два пассажира легковушки: 37-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Последствия столкновения попали в объектив камеры. Кадры выложили в социальной сети Instagram. На видео - стоящая у отбойника Kia, правая сторона машины повреждена. Фуру после удара развернуло поперек полосы движения.