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Происшествия

В ДТП с фурой в Городищенском районе пострадали женщина и ребенок

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В понедельник, 27 сентября, на трассе М5 в Городищенском районе в столкновении фуры и легковушки пострадали два человека.

Подробности происшествия сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

ДТП случилось на 681-м километре автодороги. Столкнулись Kia Sportage с 49-летним мужчиной за рулем и DAF с 53-летним водителем.

Травмы в аварии получили два пассажира легковушки: 37-летняя женщина и 4-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Последствия столкновения попали в объектив камеры. Кадры выложили в социальной сети Instagram. На видео - стоящая у отбойника Kia, правая сторона машины повреждена. Фуру после удара развернуло поперек полосы движения.

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Источник — фото, видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

1я категория с разделительной и тросовым ограждением по оси. Где там ущербный который про узкие дороги пишет?

Гость||

монстры-фуролеты в открытую что ли мять всех стали?

Гость||

Быстро поехали - вот и результат

Имя: Гость
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