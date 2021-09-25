В Татарстане автобус с хоккейной командой из Пензы попал в ДТП

В пятницу, 24 сентября, около 20:00 автобус с юными пензенскими хоккеистами попал в ДТП в Республике Татарстан.
«Примерно в 35 километрах от Казани автобус, в котором наши хоккеисты ехали на матч в Казань, въехал в фуру, стоявшую на дороге без включенных габаритных огней», - рассказал порталу «ПензаИнформ» министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.
В салоне находились 22 пензенских спортсмена и тренер, они не пострадали. Травмы получил второй водитель, его увезла бригада скорой помощи.
Через несколько часов за командой прибыл транспорт из Казани, и спортсмены продолжили путь.
«Из Пензы уже выехал автобус, который доставит их домой», - уточнил Григорий Кабельский.
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А что, фар у пензенского автобуса не было? Или водитель незрячий был за рулём?