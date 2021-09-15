С начала года в Пензе 142 пешехода пострадали в ДТП

15.09.2021 | 20:13

С начала года сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Пензе 142 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. При этом 6 человек погибли и 142 получили ранения. Во многих случаях ответственность за аварийные ситуации лежит именно на тех, кто не убедился в безопасности, выходя на дорогу.

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил перехода проезжей части. Не забывайте, что, прежде чем выйти на проезжую часть, вам необходимо убедиться в отсутствии всех транспортных средств. Кроме того, при передвижении в темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде», - сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Павел Рудняев.

Из-за беспечности пешеходов в областном центре случилось 41 ДТП. 38 человек в этих происшествиях были травмированы, еще 3 погибли.