При пожаре в Бековском районе пострадал пожилой сельчанин

15.09.2021 | 10:24

В ночь на среду, 15 сентября, в селе Хованщино Бековского района произошел сильный пожар.

Сигнал о возгорании на Мичуринской улице поступил на пульт дежурного МЧС в 0:59. На борьбу с огнем прибыли 8 пожарных на трех спецавтомобилях.

Пламя охватило деревянный дом площадью 60 квадратных метров. У строения сгорела кровля, оно выгорело внутри.

«Пострадал мужчина 1947 года рождения. Проводится проверка», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.