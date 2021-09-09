В Пензе на улице Злобина водитель иномарки сбил ребенка

09.09.2021 | 16:56

В среду, 8 сентября, на улице Злобина в Пензе в ДТП пострадал 13-летний школьник. Подробности аварии сообщили в отделении пропаганды УГИБДД регионального УГИБДД.

По предварительным данным, в 13:50 напротив дома № 52Б 43-летний водитель Hyundai Solaris сбил мальчика. Юный пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

3 сентября на улице Злобина в аварии погиб 32-летний мужчина. Он управлял мотоциклом BMW и врезался в световую опору.