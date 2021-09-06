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Происшествия

В Пензе молодой водитель не смог скрыться от сотрудников ГИБДД

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Водитель автомобиля ВАЗ-2114 устроил гонки по улицам города, которые переросли в игру в догонялки с печальными последствиями. Молодой человек 2002 года рождения не выполнил требования сотрудника ГИБДД об остановке и попытался скрыться, однако не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

«В результате происшествия водитель и пассажир данного автомобиля, девушка 2004 года, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Водитель, скрывающийся от преследования, подвергает опасности не только себя, но и других участников дорожного движения. Как правило, такие происшествия характеризуются высокой тяжестью последствий», - предупредил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Водителей, не желающих встречаться с госавтоинспекторами, много. Только в этом году за невыполнение законного требования об остановке были привлечены к административной ответственности 272 человека. Кстати, по закону сотрудник дорожно-патрульной службы имеет право применить огнестрельное оружие, если водитель отказывается выполнять неоднократные требования полицейского и при этом создает угрозу жизни и здоровью граждан.

«Уважаемые водители, помните, что необдуманные действия на дороге могут привести к необратимым последствиям», - призвал Валентин Новоженцев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

А вначале видео не 2114

Гость||

Ну и что добились полицаи? Чуть не угробили 2 молодых людей. А могли бы и сами натворить дел-их игры в догонялки поопаснее иных "необдуманных действий"

Гость||

Гость писал(a):

Ну и что добились полицаи? Чуть не угробили 2 молодых людей. А могли бы и сами натворить дел-их игры в догонялки поопаснее иных "необдуманных действий"
ты дурачок или дурочка ?

Гость||

Человек прав. А ты дурачек или дуручка?

Имя: Гость
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