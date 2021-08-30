Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|14:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+26oC
+27oC
Завтра | Ясно |

Происшествия

В Пензенском районе водитель погиб под колесами собственного ВАЗа

Печать

На трассе Тамбов - Пенза в Пензенском районе случилось ДТП с участием ВАЗ-2110 и иномарки. В результате погиб один человек, трое получили травмы.

По предварительным данным, авария произошла вечером в субботу, 28 августа, на 266-м километре автодороги.

Около 22:05 40-летний автомобилист, управлявший Mitsubishi Lancer, въехал в стоявшую «десятку». От удара ВАЗ сместился вперед и сбил вышедшего из него водителя, 63-летнего мужчину. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Травмы в аварии получили и водитель иномарки, а также два его пассажира: 38-летняя женщина и 18-летняя девушка. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

...и примешь ты смерть от "коня" своего...

Гость||

Гость писал(a):

...и примешь ты смерть от "коня" своего...
В данном случае от 40-летнего осла)

Гость||

Гость писал(a):

В данном случае от 40-летнего осла)
В роли змеюки?

Гость||

Мутная история. Если стоял прямо на полосе, то сам себе злобный буратино...

Гость||

Как можно было въехать в стоявшую машину?Если водитель Ваза вышел из салона авто-то наверное машина стояла на обочине дороги?Соболезную родным погибшего!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте