В Пензенском районе водитель погиб под колесами собственного ВАЗа

30.08.2021 | 13:49

На трассе Тамбов - Пенза в Пензенском районе случилось ДТП с участием ВАЗ-2110 и иномарки. В результате погиб один человек, трое получили травмы.

По предварительным данным, авария произошла вечером в субботу, 28 августа, на 266-м километре автодороги.

Около 22:05 40-летний автомобилист, управлявший Mitsubishi Lancer, въехал в стоявшую «десятку». От удара ВАЗ сместился вперед и сбил вышедшего из него водителя, 63-летнего мужчину. От полученных повреждений тот скончался на месте.

Травмы в аварии получили и водитель иномарки, а также два его пассажира: 38-летняя женщина и 18-летняя девушка. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.