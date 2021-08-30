В Пензенском районе водитель погиб под колесами собственного ВАЗа

На трассе Тамбов - Пенза в Пензенском районе случилось ДТП с участием ВАЗ-2110 и иномарки. В результате погиб один человек, трое получили травмы.
По предварительным данным, авария произошла вечером в субботу, 28 августа, на 266-м километре автодороги.
Около 22:05 40-летний автомобилист, управлявший Mitsubishi Lancer, въехал в стоявшую «десятку». От удара ВАЗ сместился вперед и сбил вышедшего из него водителя, 63-летнего мужчину. От полученных повреждений тот скончался на месте.
Травмы в аварии получили и водитель иномарки, а также два его пассажира: 38-летняя женщина и 18-летняя девушка. Медики оказали им помощь, а затем отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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