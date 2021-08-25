На ул. Аустрина молодой водитель «Лады» сбил мотоциклиста

25.08.2021 | 17:00

В среду, 25 августа, очевидец в социальной сети «ВКонтакте» сообщил о ДТП с участием мотоциклиста.

К посту он прикрепил снимки, на которых запечатлен лежащий на проезжей части мужчина. Ему оказывают помощь.

Сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сообщили, что, по предварительным данным, авария произошла около 14:55 напротив дома № 162в на улице Аустрина. Участниками стали 22-летний водитель «Лады-Ларгус» и 60-летний мужчина, управлявший мотоциклом Suzuki.

Водитель двухколесного транспорта получил травмы, медики доставили его в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.