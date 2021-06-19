При пожаре на улице Будашкина люди не пострадали

19.06.2021 | 18:00

Дым над частным сектором в районе Бугровки видели десятки горожан. Вечером пятницы на улице Будашкина было жарко: вспыхнул частный двухэтажный дом.

На ликвидацию огня выехали 30 сотрудников, задействовано было 6 единиц техники.

«Пожар произошел на площади 150 квадратных метров, сгорел также пристрой на 60 квадратных метров. В настоящее время по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших нет», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

ЧП взволновало и жителей соседних домов. Люди следили, чтобы искры не попали на их участки.

«Была угроза распространения огня, тем более в частном секторе с плотной застройкой. Но соседние дома отстояли», - рассказала Анна Шупилова.

Специалисты ГУ МЧС предупреждают жителей о желтом уровне погодной опасности. В ближайшие дни прогнозируется жара.