Происшествия

При пожаре на улице Будашкина люди не пострадали

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Дым над частным сектором в районе Бугровки видели десятки горожан. Вечером пятницы на улице Будашкина было жарко: вспыхнул частный двухэтажный дом.

На ликвидацию огня выехали 30 сотрудников, задействовано было 6 единиц техники.

«Пожар произошел на площади 150 квадратных метров, сгорел также пристрой на 60 квадратных метров. В настоящее время по факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. Пострадавших нет», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

ЧП взволновало и жителей соседних домов. Люди следили, чтобы искры не попали на их участки.

«Была угроза распространения огня, тем более в частном секторе с плотной застройкой. Но соседние дома отстояли», - рассказала Анна Шупилова.

Специалисты ГУ МЧС предупреждают жителей о желтом уровне погодной опасности. В ближайшие дни прогнозируется жара.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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