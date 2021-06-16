В Кузнецке на железнодорожном переезде погибла молодая женщина

16.06.2021 | 11:33

В Кузнецке на железнодорожном переезде под колесами поезда погиб человек. ЧП случилось на перегоне станция Сюзюм - станция Кузнецк.

Днем 11 июня машинист грузового поезда заметил на путях женщину и начал экстренно тормозить. Однако избежать наезда не получилось.

«Женщина 1983 года рождения скончалась на месте», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России.

ЧП обсудили на совещании в мэрии Кузнецка во вторник, 15 июня. Глава администрации Сергей Златогорский распорядился подготовить и поставить на переездах аншлаги.

«А так, если интенсивное движение, надо добиваться, чтобы железнодорожники поставили световую, звуковую сигнализацию. Женщина, которая погибла, оказывается, была слабослышащей. Поезд ехал, громыхал - она не среагировала. Соответственно, должны быть дополнительные технические возможности», - отметил мэр.