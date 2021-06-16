Происшествия

В Кузнецке на железнодорожном переезде погибла молодая женщина

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В Кузнецке на железнодорожном переезде под колесами поезда погиб человек. ЧП случилось на перегоне станция Сюзюм - станция Кузнецк.

Днем 11 июня машинист грузового поезда заметил на путях женщину и начал экстренно тормозить. Однако избежать наезда не получилось.

«Женщина 1983 года рождения скончалась на месте», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России.

ЧП обсудили на совещании в мэрии Кузнецка во вторник, 15 июня. Глава администрации Сергей Златогорский распорядился подготовить и поставить на переездах аншлаги.

«А так, если интенсивное движение, надо добиваться, чтобы железнодорожники поставили световую, звуковую сигнализацию. Женщина, которая погибла, оказывается, была слабослышащей. Поезд ехал, громыхал - она не среагировала. Соответственно, должны быть дополнительные технические возможности», - отметил мэр.

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Гость||

Где дурачок с безответственностью пешеходов?

Гость||

на все воля Иеговы

Гость||

Гость писал(a):

Где дурачок с безответственностью пешеходов?
А вы подобные случаи хотите в каком то другом свете выставлять?

Гость||

Гость писал(a):

А вы подобные случаи хотите в каком то другом свете выставлять?
Я умею читать:

penzainform.ru писал(a):

Женщина, которая погибла, оказывается, была слабослышащей. Поезд ехал, громыхал - она не среагировала.
Вывод верный:

penzainform.ru писал(a):

надо добиваться, чтобы железнодорожники поставили световую, звуковую сигнализацию
РЖД обязана всё адаптировать для инвалидов по зрению и слуху.

Гость||

Может, не аншлаги, а шлагбаумы? Ну вы сегодня мочите корки!

Гость||

Гость писал(a):

Может, не аншлаги, а шлагбаумы? Ну вы сегодня мочите корки!
Шалаши. Речь про них.

Гость||

Гость писал(а):

> Где дурачок с безответственностью пешеходов?

пока только ты здесь дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

Я умею читать:

penzainform.ru писал(a):

Женщина, которая погибла, оказывается, была слабослышащей. Поезд ехал, громыхал - она не среагировала.

А она вдруг забыла что глухая? Или просто не знала что по жд путям поезда ездят?

Гость||

Соболезную родным погибшей!Машинисту терпения-человек тоже пережил стресс!

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Я умею читать:

> penzainform.ru писал(a):

>

> Женщина, которая погибла, оказывается, была слабослышащей. Поезд ехал,

> громыхал - она не среагировала.

А она вдруг забыла что глухая? Или

> просто не знала что по жд путям поезда ездят?

скорее всего это намеренно сделано

Имя: Гость
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