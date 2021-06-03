Происшествия

Очевидец пожара на Володарского назвал его возможную причину

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На улицу Володарского прибыли сотрудники МЧС, полицейские, медицинские работники. На территории одной из организаций случилось возгорание. Свидетели происшествия снимали происходящее на камеры мобильных телефонов.

«Масло стояло, канистра, и загорелось. По-моему, электричество, потому что там никто не ходит вообще. Откуда пожар был - непонятно. Там люди не ходят», - сообщил очевидец происшествия Владимир.

С огнем боролись 16 спасателей. С пожаром справились быстро.

«Загорелся мусор на открытой территории на площади 50 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на газораспределительную подстанцию. Также мы видим здесь, что застройка очень плотная - была угроза распространения огня на соседние строения в силу очень сильного ветра», - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Во время ликвидации пожара была перекрыта одна из полос движения на улице Володарского.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

В каком нибудь башмаково - такой пожар тушила 1ац 131,которой 35 лет и 3 человека

Гость||

У меня теща вам сто причин назовёт.

Имя: Гость
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