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Происшествия

В Пензе молодой водитель BMW сбил девушку

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Молодая женщина пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в воскресенье, 30 мая. Инцидент произошел в 21:00 напротив дома № 21 на улице Карпинского.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, мужчина 1999 года рождения, допустил наезд на пешехода», - рассказали представители регионального управления ГИБДД.

В результате пешеход, девушка 2001 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Судя по кадрам с места ДТП, размещенным в городских сообществах в соцсетях, одной из причин наезда могли стать неблагоприятные погодные условия. Было темно, асфальт намок после дождя.

Окончательные выводы предстоит сделать сотрудникам ГИБДД. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

одной из причин наезда могли стать
Причина всегда одна - прокладка между рулем и сиденьем, которая не смогла оценить ситуацию.

Гость||

Где в 20 лет на бмв заработал

Гость||

Сбил девушку, а пострадала молодая женщина, во как!

Гость||

Он вор, к 21 году невозможно.честно заработать на БМВ! Поэтому у него и такое отношение к людям. А Пензаинформ, проявляя свою заинтересованность в выгораживании преступника, проявляет свою некомпетентность, ПДД гласят: водитель должен принять все меры, вплоть до полной остановки!

Гость||

Гость писал(а):

> Где в 20 лет на бмв заработал

В макдаке наверн трудится

Гость||

Вот где бы заинтересоваться, откуда средствишки у семейства на такое авто.

Гость||

хреновому танцору всегда, что-то мешает.....

Имя: Гость
Комментарий:

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