В Пензе молодой водитель BMW сбил девушку

31.05.2021 | 10:58

Молодая женщина пострадала в результате ДТП, случившегося в Пензе вечером в воскресенье, 30 мая. Инцидент произошел в 21:00 напротив дома № 21 на улице Карпинского.

«По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, мужчина 1999 года рождения, допустил наезд на пешехода», - рассказали представители регионального управления ГИБДД.

В результате пешеход, девушка 2001 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована.

Судя по кадрам с места ДТП, размещенным в городских сообществах в соцсетях, одной из причин наезда могли стать неблагоприятные погодные условия. Было темно, асфальт намок после дождя.

Окончательные выводы предстоит сделать сотрудникам ГИБДД. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.