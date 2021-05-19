В ДТП на трассе М5 погиб молодой водитель и пострадал подросток

19.05.2021 | 20:44

Молодой человек погиб в аварии, случившейся в Пензенской области вечером в среду, 19 мая.

Видеозаписью, сделанной на месте ДТП, поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Жесткое (с жертвами) ДТП. Рядом со съездом на Городище. М5», - рассказал интернет-пользователь.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария, по предварительным данным, произошла около 18:25 на 682-м километре трассы М5 «Урал».

«Водитель автомобиля BMW, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на препятствие», - пояснили в УГИБДД.

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте. Пассажира (юношу 2004 года рождения) госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.