Происшествия

В ДТП на трассе М5 погиб молодой водитель и пострадал подросток

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Молодой человек погиб в аварии, случившейся в Пензенской области вечером в среду, 19 мая.

Видеозаписью, сделанной на месте ДТП, поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Жесткое (с жертвами) ДТП. Рядом со съездом на Городище. М5», - рассказал интернет-пользователь.

В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария, по предварительным данным, произошла около 18:25 на 682-м километре трассы М5 «Урал».

«Водитель автомобиля BMW, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на препятствие», - пояснили в УГИБДД.

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте. Пассажира (юношу 2004 года рождения) госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Каникулы ещё не начались, а у нас одни ДТП с участием детей.

Гость||

Самоликвижация, хорошо только сам.. Водители либо крутые, либо в смятку.. Как этот.

Гость||

А говорят 20 машин в ДТП

Гость||

Не только говорят, ещё и на заборе тоже пишут

Гость||

Пристегнут ли был водитель молодой?

Имя: Гость
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