В ДТП на трассе М5 погиб молодой водитель и пострадал подросток

Молодой человек погиб в аварии, случившейся в Пензенской области вечером в среду, 19 мая.
Видеозаписью, сделанной на месте ДТП, поделился один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».
«Жесткое (с жертвами) ДТП. Рядом со съездом на Городище. М5», - рассказал интернет-пользователь.
В региональном управлении ГИБДД уточнили, что авария, по предварительным данным, произошла около 18:25 на 682-м километре трассы М5 «Урал».
«Водитель автомобиля BMW, мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на препятствие», - пояснили в УГИБДД.
Иномарка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель скончался на месте. Пассажира (юношу 2004 года рождения) госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.
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