В ночном ДТП с легковушкой на ул. Окружной пострадали два человека

16.05.2021 | 11:18

В Пензе в ночь на воскресенье, 16 мая, на Окружной улице случилось ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Еда».

Последствия аварии запечатлел очевидец. Снимок появился в социальной сети «ВКонтакте». На нем - автомобиль, развернутый поперек дороги. Передняя часть машины сильно повреждена.

«По предварительным данным, авария произошла в 1:50 напротив дома № 74 на улице Мира. Водитель Datsun on-DO, 25-летний мужчина, наехал на препятствие», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

В ДТП получили травмы водитель иномарки и его 32-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи они были отпущены.