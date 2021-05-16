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Происшествия

В ночном ДТП с легковушкой на ул. Окружной пострадали два человека

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В Пензе в ночь на воскресенье, 16 мая, на Окружной улице случилось ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Еда».

Последствия аварии запечатлел очевидец. Снимок появился в социальной сети «ВКонтакте». На нем - автомобиль, развернутый поперек дороги. Передняя часть машины сильно повреждена.

«По предварительным данным, авария произошла в 1:50 напротив дома № 74 на улице Мира. Водитель Datsun on-DO, 25-летний мужчина, наехал на препятствие», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД.

В ДТП получили травмы водитель иномарки и его 32-летняя пассажирка. После оказания медицинской помощи они были отпущены.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

На что и на какой скорости он наехал, что у него ебальник снесло?

Имя: Гость
Комментарий:

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