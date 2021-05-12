На улице Ленина опрокинулся грузовик, пострадали два человека

В среду, 12 мая, в Заводском районе Пензы столкнулись два грузовых автомобиля. В аварии пострадали два человека.
Снимками последствий ДТП поделились участники чата «Водители Пензы» мессенджера Viber. На них запечатлена грузовая «Газель», лежащая на боку посередине проезжей части. Рядом стоит фура.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что столкновение транспортных средств случилось около 11:50 напротив дома № 16а на улице Ленина.
«Газелью» управлял 24-летний водитель, фурой Scania с полуприцепом - 43-летний мужчина. В аварии получили травмы водитель отечественного грузовика и его 22-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Че тут разбираться: фуровод по привычке решил - у кого машина больше, у того и главная )))