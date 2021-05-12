Происшествия

На улице Ленина опрокинулся грузовик, пострадали два человека

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В среду, 12 мая, в Заводском районе Пензы столкнулись два грузовых автомобиля. В аварии пострадали два человека.

Снимками последствий ДТП поделились участники чата «Водители Пензы» мессенджера Viber. На них запечатлена грузовая «Газель», лежащая на боку посередине проезжей части. Рядом стоит фура.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что столкновение транспортных средств случилось около 11:50 напротив дома № 16а на улице Ленина.

«Газелью» управлял 24-летний водитель, фурой Scania с полуприцепом - 43-летний мужчина. В аварии получили травмы водитель отечественного грузовика и его 22-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Че тут разбираться: фуровод по привычке решил - у кого машина больше, у того и главная )))

Гость||

Господа знатоки, уточните, помешал кто-то или нет?

Гость||

Гость писал(a):

Че тут разбираться: фуровод по привычке решил - у кого машина больше, у того и главная )))
Тебя забыли спросить.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.05.2021 15:34|

Господа знатоки, уточните, помешал кто-то или нет?

Не беспокойтесь, никто никому не помешал. Все как ехали дальше, так и едут.

Имя: Гость
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