На улице Ленина опрокинулся грузовик, пострадали два человека

12.05.2021 | 14:42

В среду, 12 мая, в Заводском районе Пензы столкнулись два грузовых автомобиля. В аварии пострадали два человека.

Снимками последствий ДТП поделились участники чата «Водители Пензы» мессенджера Viber. На них запечатлена грузовая «Газель», лежащая на боку посередине проезжей части. Рядом стоит фура.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что столкновение транспортных средств случилось около 11:50 напротив дома № 16а на улице Ленина.

«Газелью» управлял 24-летний водитель, фурой Scania с полуприцепом - 43-летний мужчина. В аварии получили травмы водитель отечественного грузовика и его 22-летний пассажир. Обоих доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.