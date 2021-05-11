Озвучено точное число пострадавших в смертельном ДТП под Пензой

11.05.2021 | 13:08

Во вторник, 11 мая, в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области прокомментировали ДТП в Бессоновском районе, в котором пострадали пассажиры автобуса, направлявшегося в Кижеватово.

10 мая в 20:35 на 650-м километре трассы М5 столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус марки ПАЗ, направлявшийся из Пензы в Кижеватово. Водитель фуры, мужчина 1947 года рождения, не справился с управлением и врезался в автобус в тот момент, когда 43-летний шофер ПАЗа высаживал пассажиров.

На месте ДТП погибла девочка 2005 года рождения. Медики госпитализировали пятерых пострадавших: девушек 2004 и 2001 года рождения, мужчин 1998 и 1983 года рождения, женщину 1990 года рождения.

Также пострадала 54-летняя пассажирка. Врачи оказали ей помощь и отпустили.

«Пешеходам: женщинам 1967 и 1969 года рождения, девушкам 2001-го и 1999-го, двум юношам 2004 года рождения - была оказана медицинская помощь на месте происшествия», - добавили в отделении пропаганды.

Таким образом, в аварии травмы получили 11 человек, 1 погиб.

В пресс-службе минздрава области рассказали, что после осмотра и полного спектра обследований двух детей отпустили домой, 17-летняя пострадавшая с множественными травмами госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной терапии. Взрослые остаются на стационарном лечении.

Ранее стало известно, что по факту случившегося возбуждено два уголовных дела: по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и по по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).