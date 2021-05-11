Происшествия

ДТП: участок трассы в Чемодановке назвали «дорогой смерти»

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За участком автодороги М5 Урал в селе Чемодановка закрепилась недобрая слава. По словам жителей, аварии случаются там часто. Очередная - тому подтверждение. В пешеходов и в рейсовый автобус врезалась фура. Погибла 16-летняя ученица 10-го класса местной школы.

«Водитель автомобиля Renault с полуприцепом, мужчина 1947 года рождения, двигаясь со стороны города Пензы в направлении города Самары, допустил наезд на группу пешеходов с последующим наездом на стоящий автобус ПАЗ под управлением мужчины 1978 года рождения», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

Возбуждено два уголовных дела. Первое - по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», второе - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

Погибшая девочка мечтала служить в МЧС.

Из 11 пострадавших пятеро находятся в медучреждениях Пензы. Школьница - в больнице имени Н. Ф. Филатова.

«17-летняя госпитализирована в отделение реанимации с тяжелой сочетанной травмой: черепно-мозговая, переломы костей таза, перелом бедра. Все необходимое пациентке сделано. В настоящий момент ее состояние тяжелое, стабильное, она в сознании», - сообщил заместитель главного врача областной детской больницы Леонид Погожев.

Четверо взрослых доставлены в клиническую больницу имени Г. А. Захарьина. Трое из них - в 1-м травматологическом отделении, еще одна пациентка, молодая женщина, - в реанимации.

«Выполнены хирургическая обработка ран, гипсовая иммобилизация, в дальнейшем планируется оперативное лечение по стабилизации состояния», - рассказал травматолог-ортопед Сергей Копейкин.

Любовь Данчина одна из первых оказалась на месте ДТП. Дом пенсионерки неподалеку. Услышав грохот, она выбежала на улицу.

«Кто бинты, кто это... здесь женщина врач помогала, остановила кровь. В общем, всем миром», - отметила жительница с. Чемодановка Любовь Данчина.

До сих пор на земле табличка с номером рейсового автобуса, снесенный столб, битое стекло и обломки автомобильных деталей. После трагедии решили обновить разметку на пешеходном нерегулируемом переходе.

«Идем и боимся. Маленькие останавливаются, а фура прет и скорость не сбавляет нисколько! Здесь пешеходный, а ему пофиг, он прет! «Дорога смерти» - мы так и называем», - пожаловалась жительница с. Чемодановка Людмила Удалова.

«Нужно сделать обязательно остановку, засыпать. Не на трассе людей высаживать, а люди вылазиют на проезжей части», - заявил житель с. Чемодановка Владимир Панченко.

Местные жители надеются, что после страшной аварии, на участок дороги обратят внимание. Помимо заездного кармана для общественного транспорта появится и светофор с кнопкой вызова на переходе.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Это все запад и америка загоняют огромные деньги, чтобы дестабилизировать там обстановку. Вам же объясняли уже...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

После трагедии решили обновить разметку на пешеходном нерегулируемом переходе.
Причем прямо на следующий день, не дожидаясь так сказать..

Гость||

Освещение надо хорошее и сильное ставить, руководители заксобра начните работать а не просиживать, на законодательном уровне или еще как работатайте принимайте поправки, законы, требуйте

Гость||

Слава богу, девочка в слзнании.Лечите лучше !

Гость||

Такая же история на переходе , где остановка Восточное кладбище.Когда людей сшибло, тогда и светофор , и ограждения поставили.В прошлом году даже разметку обновили.Почему начальники не несут ответственности за это безобразие ?

Гость||

Почему в таких больших сёлах,как Кижеватово и Чемодановка нет регулируемых светофором переходов?Все понимают,что трассу расширили к Монтажки под бизнес.Все понимают,что теперь всё утыкается в бутылочное горлышко,при въезде в Чемодановку,где на постоянку выключен светофор.Но как получилось так,что нет нормального перехода у людей.

Имя: Гость
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