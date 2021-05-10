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Происшествия

В вечерней аварии на ул. Чкалова пострадал водитель мопеда

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В воскресенье, 9 мая, в Пензе на пересечении улиц Чкалова и Красная случилось ДТП с участием мототранпорта.

Об аварии в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец. На снимках, прикрепленных к посту, запечатлены опрокинувшийся мопед и пострадавший человек, которому оказывают помощь.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария случилась около 21:25 у дома № 56 на улице Чкалова. Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 34-летней женщины и мопед Suzuki с 38-летним водителем.

«Мужчина получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен», - добавили в отделении пропаганды.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

7 мая в Пензенском районе пострадал пожилой водитель скутера. На 5-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 72-летний мужчина наехал на собаку, после чего транспортное средство опрокинулось. Пенсионера пришлось госпитализировать.

Источник — фото Станислава Барышникова, vk.com/penza
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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 34-летней женщины и мопед Suzuki с 38-летним водителем.
Теперь она обязана не нём жениться!

Гость||

10.31, чушь полная. Буртасские бабы никому не нужны.

Имя: Гость
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