В вечерней аварии на ул. Чкалова пострадал водитель мопеда

10.05.2021 | 09:54

В воскресенье, 9 мая, в Пензе на пересечении улиц Чкалова и Красная случилось ДТП с участием мототранпорта.

Об аварии в соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец. На снимках, прикрепленных к посту, запечатлены опрокинувшийся мопед и пострадавший человек, которому оказывают помощь.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария случилась около 21:25 у дома № 56 на улице Чкалова. Столкнулись автомобиль Volkswagen Golf под управлением 34-летней женщины и мопед Suzuki с 38-летним водителем.

«Мужчина получил травмы. После оказания медицинской помощи он был отпущен», - добавили в отделении пропаганды.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

7 мая в Пензенском районе пострадал пожилой водитель скутера. На 5-м километре автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино 72-летний мужчина наехал на собаку, после чего транспортное средство опрокинулось. Пенсионера пришлось госпитализировать.