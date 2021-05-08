В ДТП на тамбовской трассе пострадали взрослый и подросток

В субботу, 8 мая, в Каменском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок.
Фото и видео с места аварии опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены две разбитые легковушки и лежащий на боку фургон.
«ДТП на трассе Пенза - Тамбов, перекресток Студенец - Беково», - написал автор видеофайла.
Подробности рассказали в Госавтоинспекции.
По предварительным данным, на автодороге Тамбов - Пенза, близ села Студенец, столкнулись три автомобиля: «Лада-Гранта» с 66-летним водителем, Mazda под управлением 33-летней автолюбительницы и «Газель» с 35-летним шофером.
В результате ДТП находившийся в иномарке мальчик 2006 года рождения и 37-летний пассажир «Газели» доставлены в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Александр Аронов
Остановиться, оглянуться
Внезапно, вдруг, на вираже,
На том случайном этаже,
Где вам доводится проснуться.
Ботинком по снегу скребя,
Остановиться, оглянуться,
Увидеть день, дома, себя
И тихо-тихо улыбнуться…
Ведь уходя, чтоб не вернуться,
Не я ль хотел переиграть,
Остановиться, оглянуться
И никогда не умирать!
Согласен в даль, согласен в степь,
Скользнуть, исчезнуть, не проснуться –
Но дай хоть раз еще успеть
Остановиться, оглянуться.