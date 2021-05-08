В ДТП на тамбовской трассе пострадали взрослый и подросток

08.05.2021 | 14:36

В субботу, 8 мая, в Каменском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека, в том числе ребенок.

Фото и видео с места аварии опубликовали очевидцы в соцсети «ВКонтакте». На кадрах запечатлены две разбитые легковушки и лежащий на боку фургон.

«ДТП на трассе Пенза - Тамбов, перекресток Студенец - Беково», - написал автор видеофайла.

Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, на автодороге Тамбов - Пенза, близ села Студенец, столкнулись три автомобиля: «Лада-Гранта» с 66-летним водителем, Mazda под управлением 33-летней автолюбительницы и «Газель» с 35-летним шофером.

В результате ДТП находившийся в иномарке мальчик 2006 года рождения и 37-летний пассажир «Газели» доставлены в больницу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.