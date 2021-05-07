Происшествия

В Кузнецке юный водитель ВАЗа сбил ребенка на ул. Пензенской

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В четверг, 6 мая, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок.

Предварительно установлено, что в 14:10 напротив дома № 95 на улице Пензенской, неподалеку от ее пересечения с Кирова, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил девочку-пешехода 2009 года рождения.

Она получила травмы, потребовалась госпитализация.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Никольске 4 мая произошла авария с участием ВАЗ-2109 и велосипедиста - мальчика 2012 года рождения. Ребенок попал в медицинское учреждение с травмами, но в тот же день был выписан.

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Гость||

что бы им обязательно это отыгралось в их жизни этим безмозглым водятелам, им нет оправдания

Гость||

Гость писал(a):

то бы им обязательно это отыгралось в их жизни этим безмозглым водятелам, им нет оправдания
Ты бы лучше за своими детьми смотрела, полоумная.

Гость||

Улыбается ли Высокопреосветейший владыка Пензенский, Нижнеломовский да еще к тому же и Кузнецкий великомученик Российского государства по этому поводу? Что говорит и смеется ли по Кучигину и смерти на Гагарина. Да по полицейскому в Иссе?

Гость||

Ну, не такой уж и юный.

Имя: Гость
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