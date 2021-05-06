В Кузнецке «шестерку» смяло при столкновении с КамАЗом

06.05.2021 | 11:55

В четверг, 6 мая, на улице Победы в Кузнецке случилось ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа.

Снимок последствий аварии появился в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадру, легковушка получила серьезные механические повреждения, кузов автомобиля сильно смяло.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что столкновение произошло у дома № 50 около 9:35. Участниками стали 77-летний водитель, управлявший ВАЗ-2106, и 47-летний мужчина за рулем КамАЗа.

Травмы в аварии получил пожилой водитель «шестерки». Его доставили в больницу.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.