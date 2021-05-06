Происшествия

В Кузнецке «шестерку» смяло при столкновении с КамАЗом

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В четверг, 6 мая, на улице Победы в Кузнецке случилось ДТП с участием легкового автомобиля и КамАЗа.

Снимок последствий аварии появился в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадру, легковушка получила серьезные механические повреждения, кузов автомобиля сильно смяло.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что столкновение произошло у дома № 50 около 9:35. Участниками стали 77-летний водитель, управлявший ВАЗ-2106, и 47-летний мужчина за рулем КамАЗа.

Травмы в аварии получил пожилой водитель «шестерки». Его доставили в больницу.

В настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Источник — фото Алексея Ангелова, vk.com/podslushanokuzneck
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Гость||

Здоровья-пострадавшему!

Гость||

Дед на шахе нашёл свой камаз

Гость||

penzainform.ru писал(a):

, кузов автомобиля сильно смяло.

Утилизация прямо на ходу. 77 лет это уже просто человек зажился и решил подвести итог жизни. Пенсия мизер, разве это жизнь.

Гость||

Гость писал(a):

Пенсия мизер, разве это жизнь.
Вы дурачок?

Гость||

Деды на дороге, та ещё проблема. Дорогу ни кому не уступят, реакция та ещё, а гонору, ни чего не боятся, почему после 70 не введут мед.освидетельствование на пригодность в управлении авто непонятно.

Гость||

Этому дедку давно пора по одному месту мешалкой дать и права отобрать

Имя: Гость
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