Происшествия

В Пензе пожар на улице Коммунистической тушили 15 человек

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Вечером в пятницу, 30 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись: бушующее пламя пожирает одноэтажное здание.

Автор поста указал, что пожар происходит на улице Ворошилова, 6. Однако в ГУ МЧС России по Пензенской области указали другой адрес: Коммунистическая, 7а.

«Сгорела кровля и выгорело внутри деревянного дома площадью 80 кв. м, крытого железом», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Огонь тушили 15 человек личного состава, привлекалось 3 единицы спецтехники.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

в ГУ МЧС России по Пензенской области указали другой адрес: Коммунистическая, 7а.
По этому адресу - 5-этажный дом.

Гость||

тушили.тушили и все сгорело.......

Гость||

Гость писал(a):

в ГУ МЧС России по Пензенской области указали другой адрес: Коммунистическая, 7а.

По этому адресу - 5-этажный дом

Скорее всего снимали из окна дома Коммунистическая, 7а. - там во дворе между Коммунистическая 7а Ворошилова 6 и 8 как раз есть частный домик с адресом Дзержинского 18 вот он скорее всего и сгорел.

Гость||

Гость писал(a):

с адресом Дзержинского 18 вот он скорее всего и сгорел.
машиноместо освободилось

Гость||

Гость писал(a):

Скорее всего снимали из окна дома Коммунистическая, 7а.
penzainform.ru писал(a):
Автор поста указал, что пожар происходит на улице Ворошилова, 6.
скорее всего автор снимал из комнаты с торца дома на Ворошилова 6

Имя: Гость
Комментарий:

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