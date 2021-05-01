В Пензе пожар на улице Коммунистической тушили 15 человек

01.05.2021 | 10:09

Вечером в пятницу, 30 апреля, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись: бушующее пламя пожирает одноэтажное здание.

Автор поста указал, что пожар происходит на улице Ворошилова, 6. Однако в ГУ МЧС России по Пензенской области указали другой адрес: Коммунистическая, 7а.

«Сгорела кровля и выгорело внутри деревянного дома площадью 80 кв. м, крытого железом», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Огонь тушили 15 человек личного состава, привлекалось 3 единицы спецтехники.