Происшествия

На улице Пушкина столкнулись три автомобиля, пострадал человек

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Без регулировщика движение на улице Суворова оказалось бы полностью парализовано. На узком участке дороге произошло столкновение трех транспортных средств.

По словам очевидцев, Citroen выруливал из двора. Водитель грузовой «Газели» иномарку пропустил, но «Лада-Калина», которая двигалась по второй полосе в сторону улицы Бекешской, на полной скорости влетела в бок французской машины.

Водителю отечественной легковушки потребовалась помощь врачей, его увезли в медицинское учреждение. По словам очевидцев, он не был пристегнут ремнем безопасности. «Калина» оказалась буквально зажата между двумя автомобилями и пострадала сильнее всего.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, им предстоит разобраться в причинах происшествия.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Папуасы чудят.

Гость||

Столкновение на Пушкина произошло,а движение на Суворова парализовано.

Гость||

Медвежья услуга,газелист?....

Имя: Гость
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