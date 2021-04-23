Две жертвы: стало известно, с чего начался пожар в Вадинском районе

23.04.2021 | 11:34

В Пензенской области организовали доследственную проверку по факту смерти пожилых супругов в результате пожара в Вадинском районе.

Предварительно установлено, что частный деревянный дом в деревне Сошниковке загорелся около 22:00 20 апреля.

Когда огонь потушили, в жилой комнате обнаружили трупы женщины 1938 года рождения и мужчины 1939-го.

«При осмотре погибших каких-либо повреждений на телах, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Причина возгорания будет установлена в ходе проверки», - сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Евгения Воеводина.

Уточняется, что очаг пожара находился в прихожей, где располагались электроприборы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение.