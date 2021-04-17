В Пензенской области количество пожаров дошло до 90 в сутки

17.04.2021 | 18:00

Огонь пощады не знает. В селе Скачки Мокшанского района погибли три человека.

«Были направлены пожарные подразделения, по прибытии было установлено, что дом уже горит открытым огнем. В кратчайшие сроки пожарные потушили данное загорание. Сгорел щитовой дом площадью 120 квадратных метров.

В результате проливки и разбора конструкций обнаружены тела троих погибших: двух мужчин и женщины. Семья на учете нигде не состояла, благополучная, но произошла беда», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Погибшие - среднего возраста. Дом стоял на улице Молодежной. Причины трагедии устанавливают.

В Мокшанском районе это не единственный пожар. Накануне огонь бушевал в Симбухове, в Новоникольском - там горели строения и хозяйственные постройки.

У Михаила Болдырева пламя уничтожило дома, что остались от родных, сараи, баню. Вместе с соседями он пытался бороться с огнем, но тот не утихал. Мужчина и его спутница еле успели вынести иконы.

«Мы через окно вытаскивали то, что можно. У нее одежда сгорела, оборудование дорогое, документы мои - сгорело все», - рассказал погорелец.

Количество пожаров возросло до 90 в сутки. В областном управлении МЧС констатируют факт: одна из основных причин - возгорание сухой травы, листвы. Люди бездумно поджигают кучи и, оказываясь бессильными перед мощью огня, теряют жилье и имущество.