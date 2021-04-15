63-летний житель Вадинского района решил сжечь мусор и погиб в огне

15.04.2021 | 10:56

В среду, 14 апреля, в Вадинском районе при пожаре погиб мужчина. Трагедия случилась из-за его собственной халатности.

Речь об инциденте шла на совещании в региональном минстрое 15-го числа.

63-летний житель села Польная Крутовка решил сжечь мусор во дворе своего дома, но из-за ветра огонь перекинулся на строение. Жилье заполыхало.

Сельчанин попытался потушить огонь своими силами, на помощь ему пришли два соседа. Однако попытки сбить пламя не удались.

Соседи отправились искать трактор, чтобы опахать землю вокруг дома и не допустить перехода огня на другие строения. Когда они вернулись, хозяина во дворе не было.

Его тело нашли пожарные после проливки внутри сгоревшего дома.

«Срубовой дом площадью 50 квадратных метров сгорел полностью. Погиб хозяин - мужчина 1958 года рождения», - прокомментировали чрезвычайное происшествие в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, добавив, что на тушение огня прибыли пять человек на спецавтомобиле.

Пожарные неоднократно предупреждали жителей региона об опасности использования огня при наведении порядка на земле. 13 апреля жительница поселка Ардымского Пензенского района убрала траву на участке и решила сжечь ее вне специального места, отведенного для этих целей. В итоге пламя распространилось на площадь около 5 га.

«Травяные палы имеют массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что очень затрудняет их тушение. Так, за прошедшие сутки на горение сухой травы было совершено более 90 вызовов. Просим пензенцев не поджигать траву на участках и сообщать о возгораниях по телефону 112», - обращаются к населению спасатели.