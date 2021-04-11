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Происшествия

На рабочем месте: в Пензе выясняют обстоятельства смерти полицейского

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В Пензе сотрудник полиции ранил себя, находясь в служебном помещении. Об инциденте стало известно в воскресенье, 11 апреля.

Как сообщили в УМВД России по Пензенской области, пострадавшего обнаружили его коллеги. На место немедленно вызвали бригаду скорой. Медики госпитализировали раненого, но через некоторое время он скончался в больнице.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства, которые привели к смерти стража правопорядка.

«Погибший по месту службы характеризовался положительно, каких-либо конфликтов с его участием на работе и дома не было», - добавили в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость||

Давайте подробности ! Что ? Где ? Как ?

Гость||

Сколько идиотов в крае Сурском.

Гость||

Гость писал(a):

Сколько идиотов в крае Сурском.
И больше половины в погонах!

Имя: Гость
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