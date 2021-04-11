На рабочем месте: в Пензе выясняют обстоятельства смерти полицейского

11.04.2021 | 15:38

В Пензе сотрудник полиции ранил себя, находясь в служебном помещении. Об инциденте стало известно в воскресенье, 11 апреля.

Как сообщили в УМВД России по Пензенской области, пострадавшего обнаружили его коллеги. На место немедленно вызвали бригаду скорой. Медики госпитализировали раненого, но через некоторое время он скончался в больнице.

Сейчас по факту случившегося проводят проверку. Специалистам предстоит установить все обстоятельства, которые привели к смерти стража правопорядка.

«Погибший по месту службы характеризовался положительно, каких-либо конфликтов с его участием на работе и дома не было», - добавили в пресс-службе регионального УМВД.