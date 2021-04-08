В регионе начали регистрировать ДТП с участием мототранспорта

08.04.2021 | 18:36

Мотосезон на территории Пензенской области, судя по сводкам из ГИБДД, открыт. Едва с дорог сошел снег, как госавтоинспекторы начали регистрировать первые происшествия с участием двухколесного транспорта.

Так, на улице Дружбы, напротив дома № 4, столкнулись грузовая «Газель» и спортивный мотоцикл. За рулем последнего находился мужчина 1978 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован после аварии.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на соблюдение требований правил дорожного движения. Напоминаем, что скорость транспортного средства необходимо подбирать с учетом погодных условий, интенсивности движения. Водителям мототранспортных средств необходимо использовать средства индивидуальной защиты», - предупредил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Андрей Маркин.