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Происшествия

В ночной аварии на улице Кирова в Пензе разбились Mercedes и Skoda

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В ночь на воскресенье, 4 апреля, в центре Пензы, на пересечении улиц Максима Горького и Кирова, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий, опубликовавший фотографии с места ДТП в соцсети «ВКонтакте».

«Skoda не уступила дорогу Mercedes'у, двигавшемуся по главной дороге. Все живы, пассажиру Skoda потребовалась госпитализация», - уточнил автор поста.

Официальная информация о произошедшем пока не поступала.

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Источник — vk.com/sova_penza
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Гость||

где те кто вякает.что кому за 60 не место за рулем......

Гость||

Иномарки, иномарки, а водятлы все те же.

Гость||

Ух ты какой он шкодник, дорогу уступить для него стремно.

Гость||

А все потому что обезьяны за рулём. Людей мало!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.
Шкода, мерседес, а на фотках лада веста. Это как бы три машины.

Гость||

Гость писал(a):

где те кто вякает.что кому за 60 не место за рулем.

За рулем не место неадекватам. Скоро вам подтянут м... к бороде. Будите ходить пешком. Я только За.

Гость||

Быдло развлекается.

Гость||

Я один Ладу на фото вижу?

Имя: Гость
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