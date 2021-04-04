В ночной аварии на улице Кирова в Пензе разбились Mercedes и Skoda

В ночь на воскресенье, 4 апреля, в центре Пензы, на пересечении улиц Максима Горького и Кирова, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.
Об аварии сообщил очевидец ее последствий, опубликовавший фотографии с места ДТП в соцсети «ВКонтакте».
«Skoda не уступила дорогу Mercedes'у, двигавшемуся по главной дороге. Все живы, пассажиру Skoda потребовалась госпитализация», - уточнил автор поста.
Официальная информация о произошедшем пока не поступала.
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где те кто вякает.что кому за 60 не место за рулем......