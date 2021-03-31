В ГИБДД рассказали о погибшем под Кузнецком водителе иномарки

31.03.2021 | 12:26

В среду, 31 марта, стало известно о том, что в произошедшем накануне под Кузнецком ДТП погиб человек.

По предварительным данным, в 18:10 на 735-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобиль Audi А6 с 44-летним водителем, МАЗ под управлением 42-летнего мужчины и автобус ПАЗ, за рулем которого находился 43-летний шофер.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспеции и бригада скорой помощи. Медики осмотрели и отпустили ехавшую в автобусе 58-летнюю женщину, а еще одну пассажирку 56 лет и водителя Audi доставили в больницу с травмами.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, впоследствии водитель иномарки скончался от полученных травм.

Причины и обстоятельства трагического ДТП выясняют специалисты.