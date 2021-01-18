В Пензе пенсионерка попала под колеса электропоезда

18.01.2021 | 11:53

В Пензенской области в 2020 году случилось почти два десятка ЧП на железной дороге. Об этом в понедельник, 18 января, сообщила пресс-служба КбшЖД.

Уточняется, что травмы в происшествиях получили 17 человек, для 15 из которых повреждения оказались несовместимы с жизнью.

«Основными причинами стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее», - пояснили в пресс-службе.

Еще одно ЧП имело место уже в 2021 году.

1 января на перегоне Пенза-I - Пенза-IV под колеса электропоезда, следовавшего из областного центра в Булычево, попала 76-летняя пенсионерка.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте, женщину с повреждениями доставили в городскую больницу № 6.

«Переходить пути необходимо только по пешеходным настилам или мостам. Категорически запрещается перебегать перед приближающимся поездом, забираться под вагоны и на крыши подвижного состава, находиться в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне», - напомнила пензенцам пресс-служба КбшЖД.