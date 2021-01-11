В Пензе произошла еще одна авария с автобусом ПАЗ

11.01.2021 | 15:18

В воскресенье, 10 января, в Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского транспорта.

По предварительным данным, в 10:05 напротив дома № 16 на улице Гагарина столкнулись Renault Duster под управлением 69-летнего мужчины и автобуса ПАЗ-320412 с 41-летним шофером.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, погрузила в салон водителя иномарки и его 65-летнюю пассажирку. Пострадавших доставили в больницу, где врачи приняли решение об их госпитализации.

Кроме того, травмы получил 49-летний пассажир ПАЗа. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

6 января на улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пазика и двух легковушек. Люди в аварии не пострадали.