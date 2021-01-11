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Происшествия

В Пензе произошла еще одна авария с автобусом ПАЗ

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В воскресенье, 10 января, в Пензе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского транспорта.

По предварительным данным, в 10:05 напротив дома № 16 на улице Гагарина столкнулись Renault Duster под управлением 69-летнего мужчины и автобуса ПАЗ-320412 с 41-летним шофером.

Бригада скорой помощи, прибывшая на место происшествия, погрузила в салон водителя иномарки и его 65-летнюю пассажирку. Пострадавших доставили в больницу, где врачи приняли решение об их госпитализации.

Кроме того, травмы получил 49-летний пассажир ПАЗа. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

6 января на улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пазика и двух легковушек. Люди в аварии не пострадали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Пенсионерам нужно вменить проходть медкомиссию на управление ТС раз в год. При отсутствии или просрочки справки лишать права управления ТС на 2-3 года.

Государству доход и много сохранённых жизней.

Гость||

Нормально пазик так дал французу

Имя: Гость
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