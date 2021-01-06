На ул. Салтыкова-Щедрина в Пензе столкнулись три автомобиля

В среду, 6 января, на улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей.
Во второй половине дня там столкнулись две легковые машины и ПАЗ.
Все участвовавшие в аварии авто получили механические повреждения, но больше всего досталось красной Lada Xray. После удара она встала перпендикулярно автобусу, ее передняя часть и левая сторона оказались сильно помяты.
На записи с места ДТП видно прибывших сотрудников ГИБДД и полиции, а также медиков.
«В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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