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Происшествия

На ул. Салтыкова-Щедрина в Пензе столкнулись три автомобиля

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В среду, 6 января, на улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей.

Во второй половине дня там столкнулись две легковые машины и ПАЗ.

Все участвовавшие в аварии авто получили механические повреждения, но больше всего досталось красной Lada Xray. После удара она встала перпендикулярно автобусу, ее передняя часть и левая сторона оказались сильно помяты.

На записи с места ДТП видно прибывших сотрудников ГИБДД и полиции, а также медиков.

«В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 1 www.instagram.com/9656326644natali
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