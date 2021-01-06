На ул. Салтыкова-Щедрина в Пензе столкнулись три автомобиля

06.01.2021 | 16:32

В среду, 6 января, на улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей.

Во второй половине дня там столкнулись две легковые машины и ПАЗ.

Все участвовавшие в аварии авто получили механические повреждения, но больше всего досталось красной Lada Xray. После удара она встала перпендикулярно автобусу, ее передняя часть и левая сторона оказались сильно помяты.

На записи с места ДТП видно прибывших сотрудников ГИБДД и полиции, а также медиков.

«В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.