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Происшествия

В Сеть попало видео с регистратора «Лады», разбившейся в селе Махалино

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В воскресенье, 3 января, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись с моментом ДТП, которое произошло в селе Махалино Кузнецкого района утром 2-го числа.

Ранее сообщалось, что около 7:35 на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и тягач Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 57-летнего шофера.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. В аварии получили травмы его пассажирки: 9-летняя девочка и 40-летняя женщина. Их доставили в больницу.

Видеорегистратор легковушки запечатлел трассу в Кузнецком районе, по которой двигается 44-летний водитель. Впереди появляется остановившийся грузовик, в который «Лада» врезается практический на всей скорости.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

уснул

Гость||

ничего особенного обычное дтп от большого знания пдд

Гость||

Здесь ремни безопасности его спасли бы.

Гость||

Встречный слепит во

Гость||

какие нафиг ремни, у ларгуса левую сторону до задней двери сбрило

Гость||

немного под шаманить и как новая

Гость||

"Федеральная"трасса...две полосы....встал большегруз и всё-справа кювет,слева встречка....страна победителей....встали с колен....

Гость||

Обычный дурачок за рулем устранился.

Гость||

Там кругом ограничение скорости

Гость||

Надо было застраховаться на 5 линей и тогда убивайся гад

Имя: Гость
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