В Сеть попало видео с регистратора «Лады», разбившейся в селе Махалино

03.01.2021 | 10:26

В воскресенье, 3 января, в социальной сети «ВКонтакте» появилась запись с моментом ДТП, которое произошло в селе Махалино Кузнецкого района утром 2-го числа.

Ранее сообщалось, что около 7:35 на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и тягач Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 57-летнего шофера.

Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. В аварии получили травмы его пассажирки: 9-летняя девочка и 40-летняя женщина. Их доставили в больницу.

Видеорегистратор легковушки запечатлел трассу в Кузнецком районе, по которой двигается 44-летний водитель. Впереди появляется остановившийся грузовик, в который «Лада» врезается практический на всей скорости.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.