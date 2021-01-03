Появились кадры с места смертельного ДТП в Кузнецком районе

03.01.2021 | 08:41

Утром в воскресенье, 3 января, в Сети появились кадры с места смертельной аварии, случившейся накануне в Кузнецком районе.

Предварительно установлено, что на 727-м километре федеральной трассы М5 «Урал», в районе села Махалино, столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и тягач Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 57-летнего шофера.

«Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. В автокатастрофе пострадали пассажирки легковушки - 9-летняя девочка и 40-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На попавших в Интернет кадрах видно, что легковой автомобиль превратился в груду металла, извлекать тело погибшего пришлось спасателям.

Ранее федеральное агентство новостей riafan.ru сообщало со ссылкой на пациентов травматологического отделения кузнецкой больницы, что в аварии погиб глава семьи.

«Также стало известно, что из-за перелома свода черепа девочка впала в кому. Женщина отделалась переломом руки и несколькими ссадинами», - писало riafan.ru.