В Кузнецком районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

02.01.2021 | 17:48

В субботу, 2 января, в Пензенской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы.

По предварительным данным, в 7:35 на 727-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и тягач Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 57-летнего шофера.

«Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. В автокатастрофе пострадали пассажирки легковушки - 9-летняя девочка и 40-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Как сообщает федеральное агентство новостей riafan.ru со ссылкой на пациентов травматологического отделения кузнецкой больницы, в аварии погиб глава семьи.

«Также стало известно, что из-за перелома свода черепа девочка впала в кому. Женщина отделалась переломом руки и несколькими ссадинами», - пишет riafan.ru.