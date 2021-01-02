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Происшествия

В Кузнецком районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

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В субботу, 2 января, в Пензенской области произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб и двое получили травмы.

По предварительным данным, в 7:35 на 727-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись автомобиль «Лада-Ларгус» с 44-летним мужчиной за рулем и тягач Mercedes-Benz с полуприцепом под управлением 57-летнего шофера.

«Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте. В автокатастрофе пострадали пассажирки легковушки - 9-летняя девочка и 40-летняя женщина. Их доставили в больницу с травмами», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Как сообщает федеральное агентство новостей riafan.ru со ссылкой на пациентов травматологического отделения кузнецкой больницы, в аварии погиб глава семьи.

«Также стало известно, что из-за перелома свода черепа девочка впала в кому. Женщина отделалась переломом руки и несколькими ссадинами», - пишет riafan.ru.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Дети в авариях страдают тяжелее всех.Ребятишки бывают и через окна вылетают.Родители, думайте о безопасности детей всегда @

Гость||

Пусть Аллах защитит малышку

Гость||

О Всевышний дай терпение семье умершего,о Всевышний обрадуй раем умершего обрадуй

Гость||

Всевышний помоги девочке выздороветь Аминь

Имя: Гость
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