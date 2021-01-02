В Пензе пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

02.01.2021 | 10:36

Ранним утром в субботу, 2 января, в одной из пензенских многоэтажек произошел пожар. Сигнал о ЧП в доме № 30 на проспекте Строителей поступил на пульт дежурного в 5:45. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава на 2 спецавтомобилях.

Как выяснилось, в квартире на 4-м этаже загорелись постельные принадлежности на площади 2 кв. м.

Возможной причиной могла стать неосторожность при курении.

Пожарные спасли 47-летнего хозяина жилища.

«Курение убивает, и иногда очень быстро. Не курите вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Курите только в специально отведенных для этого местах. Обязательно убедитесь, что выброшенные спичка и окурок не только не горят, но и не тлеют.

Эти простые правила помогут вам сохранить жизнь и имущество от огня. Проведите новогодние праздники, не ставя под угрозу свою жизнь и жизни ваших близких!» - обращаются к жителям и гостям Пензенской области сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области.