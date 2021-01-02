Смерть во время праздника: житель Городищенского района погиб в огне

02.01.2021 | 12:11

В ночь на субботу, 2 января, в Городищенском районе произошел смертельный пожар.

В 3:28 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал, что на улице Центральной в селе Можарка горит двухквартирный дом. На борьбу с огнем прибыли 9 пожарных на 3 спецавтомобилях.

«Сгорела кровля, выгорело внутри по всей площади одной из квартир на площади 36 квадратных метров. Погиб 62-летний владелец квартиры», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ранее спасатели сообщили еще об одном ЧП, произошедшем минувшей ночью. В доме № 30 на проспекте Строителей в Пензе загорелись постельные принадлежности. На место происшествия прибыли 12 человек личного состава на 2 спецавтомобилях. Они спасли 47-летнего хозяина жилища.

Сотрудники ведомства призывают жителей региона тщательно соблюдать правила пожарной безопасности: не допускать перекала печей и перегрузки электросети, не оставлять работающие обогревательные приборы без присмотра, курить только в специально отведенных местах и тщательно гасить окурки и спички.