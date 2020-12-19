Причиной ДТП на трассе М5 могли стать неосторожные маневры

19.12.2020 | 15:30

Движение транспорта по федеральной трассе М5 «Урал» оказалось значительно затруднено из-за крупного происшествия. На выезде из Пензы столкнулись сразу четыре автомобиля, причем три из них - большегрузы.

В аварию попали две фуры, «Валдай» и «Лада-Гранта». Все они надолго отправятся в ремонтные мастерские.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Валдай» получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Среди возможных причин крупной аварии называют несоблюдение дистанции и неосторожные маневры на загруженной трассе.

Что привело к ДТП и пробке на федеральной автодороге, выяснят эксперты.