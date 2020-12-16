Добровольцы помогли пожарным потушить цех фабрики «Победа»

16.12.2020 | 20:21

Как спичка, вспыхнул один из цехов фабрики «Победа», где изготавливали коробки для спичек, в селе Верхний Ломов.

«Согласно расписанию выезда автоматически на объект были высланы силы и средства Нижнеломовского пожарно-спасательного местного гарнизона по рангу пожара № 2 в количестве семи единиц основной техники», - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Затем количество машин было увеличено до 11. На месте развернули оперативный штаб. Больше 40 спасателей совместно с добровольцами сбивали пламя, отрезая ему путь к соседним помещениям.

Недалеко от горящего здания был пожарный гидрант. После того как его отогрели, все заработало. Качали воду и из речки - она всего в паре десятков метров от фабрики.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров.