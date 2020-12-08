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Происшествия

В Городищенском районе водитель сбил подростка и уехал

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В воскресенье, 6 декабря, в Городищенском районе произошло ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток.

Как сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, по предварительным данным, в 16:00 на 29-м километре автодороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск неустановленный водитель допустил наезд на пешехода, мальчика 2004 года рождения.

Подросток получил травмы, его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранители устанавливают нарушителя.

Информация о произошедшем также появилась в группе «Подслушано Городищенский район» в социальной сети «ВКонтакте». В посте сообщается, что скрывшаяся с места ДТП машина, предположительно, белая «Газель» с поврежденным правым зеркалом заднего вида.

«Очевидцев, а также людей, владеющих информацией, просим сообщить по телефону 8(84158) 3-25-19 или 8(951) 359-26-02», - говорится в посте.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

29-м километре автодороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань -
В Елюзанях инспекторов ГИБДД много. Разберутся.

Имя: Гость
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