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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли мужчины 36, 63 и 94 лет

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В Пензенской области от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, умерли трое мужчин. Об этом стало известно в субботу, 28 ноября.

Младшему из пациентов, которые ушли из жизни, было 36 лет. Кроме COVID-19 он страдал инсулинопотребным сахарным диабетом.

Второй мужчина - в возрасте 63 лет. В числе сопутствующих заболеваний названы ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, жировая дистрофия печени, желчекаменная болезнь, кисты почек и гипертоническая болезнь.

Третьей жертве было 94. У него диагностировали ишемическую болезнь сердца, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, нефроангиосклероз, гипертоническую болезнь и хроническую сердечную недостаточность.

Теперь летальных случаев коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, 239.

«Сегодня выписаны 611 пациентов. Итого выздоровевших - 17 654», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

ОООо в пенсионном фонде любят такие новости, уже наверно сели обмывать!

Гость||

Как вы уже достали.Других болезней нет?

Гость||

611 человек выписан, вчера больше 500. А пишут, что болеют по 160 в день

Гость||

Скоро в минус уйдут. Ура Пенза единственный город, который победил корону!

Гость||

Корону победил Путин.Путин спас мир.

Гость||

А как пациент Раиса Н. себя чувствует?

Гость||

Гость писал(a):

ОООо в пенсионном фонде любят такие новости, уже наверно сели обмывать!

Еще бы, мужик совсем обурел два пенсионных срока пенсию получал и вдруг нн с того ни с сего помер, печалька. Скоро возе пенсионного памятник вирусу поставят. С косой. И весь в белом.

Гость||

160 заболевают,а выписывают по 500?

Во брешут-то!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензенской области от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, умерли трое мужчин.
Какой ужОс.

- Моня, ты знаешь шо-таки придумала Сара?

- И шо?

- В бутылку из-под водки налила воду.

Я беру румку... ни вкуса, ни запаха... чуть не поседел!

Гость||

большинство постов тут пишут сами модераторы, пензинформ-БОЛОТО!

Гость||

Ну и зачем каждый день писать от Ковида умерли,умерли,умерли ?Ну нагнетают панику ,а они не хотят каждый день публиковать людей умерших от онкологии?Таких намного больше.

Гость||

у них задача такая!

Гость||

А сколько каждый день от рака умирает есть статистика?

Гость||

Есть. Только Дине это не интересно.

Имя: Гость
Комментарий:

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