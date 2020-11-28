В Пензенской области от коронавируса умерли мужчины 36, 63 и 94 лет

В Пензенской области от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, умерли трое мужчин. Об этом стало известно в субботу, 28 ноября.
Младшему из пациентов, которые ушли из жизни, было 36 лет. Кроме COVID-19 он страдал инсулинопотребным сахарным диабетом.
Второй мужчина - в возрасте 63 лет. В числе сопутствующих заболеваний названы ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, жировая дистрофия печени, желчекаменная болезнь, кисты почек и гипертоническая болезнь.
Третьей жертве было 94. У него диагностировали ишемическую болезнь сердца, постинфарктный и атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз, нефроангиосклероз, гипертоническую болезнь и хроническую сердечную недостаточность.
Теперь летальных случаев коронавирусной инфекции, о которых сообщил оперштаб, 239.
«Сегодня выписаны 611 пациентов. Итого выздоровевших - 17 654», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
ОООо в пенсионном фонде любят такие новости, уже наверно сели обмывать!